Bundeswirtschaftsminister Altmaier will der Industriepolitik in Deutschland einen höheren Stellenwert einräumen.

Wie noch nie in der Geschichte der Menschheit gebe es weltweit eine Innovationsfreude, sagte der CDU-Politiker am Rande seines Ägypten-Besuchs in Kairo. Beispiele seien etwa die Künstliche Intelligenz oder 3D-Drucker. Die Karten würden derzeit neu gemischt, deshalb müsse die deutsche Volkswirtschaft stark bleiben und bei Innovationen vorne mit dabei sein. Die Wirtschafts- und Industriepolitik müsse wieder stärker ins Zentrum rücken, betonte Altmaier.



Am kommenden Dienstag will der Minister eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorlegen. Es wird erwartet, dass es darin um eine staatliche Förderung deutscher Unternehmen geht.