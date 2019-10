Das Wetter: In der Nacht abklingende Niederschläge, 11 bis 0 Grad. Am Tage zunächst in der Westhälfte, später auch in der Osthälfte Regen. 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen im Südosten noch zeitweise Regen, sonst nachlassende Niederschläge und etwas Sonne. 10 bis 15 Grad.