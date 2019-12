Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Südosten noch gebietsweise Niederschläge, ab 600 Metern auch Schnee. Sonst zunehmend Auflockerungen und meist trocken. 4 bis 0 Grad. Örtlich leichter Frost mit Glättegefahr. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Auflockerungen am ehesten im Westen und Südwesten. Höchstwerte 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bewölkt bei ähnlichen Werten, im Süden und Südwesten regnerisch.