Das Wetter: In der Nacht nachlassende Niederschläge. Plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen meist stark bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. In der Nordhälfte auch Regenschauer. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch dicht bewölkt, im Nordosten vereinzelt Regen. Längere freundliche Abschnitte am ehesten im Südwesten. 6 bis 13 Grad.