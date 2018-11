Das Wetter: In der Nacht bewölkt, stellenweise geringer Niederschlag. 4 bis -8 Grad. Am Tage meist stark bewölkt mit Regen und Schnee in den höheren Lagen. Nur im Südwesten sonnige Abschnitte. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weiter bewölkt, aber meist trocken. 1 bis 8 Grad.