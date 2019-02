Das Wetter: In der Nacht klar, im Nordwesten vereinzelt Regen. Tiefsttemperaturen plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen, südlich der Donau sonnig. Später Auflockerungen. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wolkig, im Westen und am Alpenrand Sonnenschein. Im Norden örtlich leichter Regen. 7 bis 12 Grad.