Das Wetter: In der Nacht in der Südosthälfte Regen. In der Nordwesthälfte unterschiedlich bewölkt, örtlich Nebel und niederschlagsfrei. 13 bis 8 Grad, an der See milder. Am Tag im Osten und Südosten dicht bewölkt und regnerisch. Sonst aufgelockert mit einzelnen Schauern, im Norden länger sonnig. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Nebelauflösung wechselnd oder gering bewölkt und meist trocken. Im Norden und im Südwesten sonnige Abschnitte. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.