Das Wetter: In der Nacht im Südosten meist locker bewölkt und gebietsweise Nebel. Sonst dicht bewölkt und stellenweise etwas Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Morgen wolkig oder stark bewölkt, örtlich Regen. Im Norden nachmittags Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Mitte und Süden oft zähe Nebelfelder. In der Nordhälfte verbreitet Sonne, nur an der Nordsee vielfach bewölkt. 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.