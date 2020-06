Das Wetter: In der Nacht überwiegend gering bewölkt und trocken. Im Nordwesten und im Süden dichte Wolken, örtlich etwas Regen. Tiefsttemperaturen 11 bis 4 Grad. Am Tag heiter bis wolkig, im Nordwesten am Nachmittag einzelne Schauer. In der Südhälfte wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Regen. 14 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch locker bewölkt und trocken. Im Süden und Südosten Regenschauer. 15 bis 22 Grad.