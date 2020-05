Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten klar oder gering bewölkt, in Küstennähe einzelne Schauer. Im Südosten nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Morgen heiter bis wolkig, in der Nordhälfte einzelne Schauer. Temperaturen 9 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bewölkt mit Schauern, im Süden auch länger anhaltender Regen. 10 bis 16 Grad.