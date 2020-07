Das Wetter: In der Nacht teils bewölkt, teils klar. Am Alpenrand anfangs noch Regen, an den Küsten Schauer. Tiefsttemperaturen 13 bis 8, in der Eifel bis 4 Grad. Morgen im Norden bewölkt mit etwas Regen, im Süden teils länger sonnig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und in der Mitte zeitweise regnerisch, ganz im Süden freundlicher. Im Norden 17 bis 23, im Süden bis 27 Grad.