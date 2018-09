Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt und leichter Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel bei 13 bis 7 Grad, an der Nordsee 16 Grad. Morgen im Norden bewölkt, örtlich Regen. In der Mitte und im Süden sonnig. Temperaturen 18 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut im Norden Wolken und im Süden Sonne bei 17 bis 32 Grad.