Das Wetter: In der Nacht klar und trocken. Nur an den Küsten, den Mittelgebirgen und an den Alpen vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Dienstag im Norden wechselhaft mit einzelnen Schauern, sonst gering bewölkt. Temperaturen 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut in der Nordhälfte wolkig und in der Südhälfte heiter. 14 bis 20 Grad.