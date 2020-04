Das Wetter: In der Nacht im Südwesten und Westen aufkommender Regen. Im Norden stark bewölkt, aber überwiegend trocken, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad, örtlich Bodenfrost. Am Tage im Südwesten und Westen weitere Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. im Osten heiter und bis zum Abend weitgehend trocken. Temperaturen 13 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer oder Gewitter. 12 bis 20 Grad.