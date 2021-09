Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost schauerartiger Regen, allmählich abschwächend. Im Südosten sowie später im Westen und Nordwesten meist trocken und gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag in der Südosthälfte Schauer, sonst trocken, im Westen und Südwesten länger sonnig. 16 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von der Mitte bis zur Ostsee und im Nordwesten weiter regnerisch, sonst meist trocken. 13 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.