Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt, an den Küsten Regen. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen meist sonnig, vom Emsland bis nach Vorpommern Regen. 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch im Nordwesten dichte Wolken und Regen, im Südosten meist heiter und trocken, 19 bis 27 Grad.