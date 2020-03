Das Wetter: In der Nacht im Norden und Süden größere Auflockerungen und trocken. In der Mitte dicht bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden zunächst sonnig, später Wolkenaufzug. In der Mitte und im Süden nachlassende Niederschläge und zunehmende Auflockerungen. Temperaturen 10 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wolkig und gelegentlich etwas Regen. Im Süden locker bewölkt oder sonnig. 10 bis 21 Grad.