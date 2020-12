Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen. Temperaturrückgang auf 9 bis 0 Grad. Am Tag mit Ausnahme des äußersten Nordens und Südens regnerisch. Höchstwerte zwischen 10 Grad an der Donau und 16 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist bedeckt und verbreitet Regen, in Staulagen der Mittelgebirge Dauerregen. Nur an den Alpen und ganz im Norden zeitweise aufgelockert bewölkt. Temperaturen 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.