Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt. An den Küsten etwas Regen. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Morgen meist heiter und sonnig. Temperaturen bei 14 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch vom Nordwesten bis in den Südosten stärker bewölkt mit etwas Regen. An den Küsten und im Südwesten länger sonnig, in den Alpen Schauer. 14 bis 27 Grad.