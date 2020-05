Das Wetter: Im Norden und Nordosten vielfach stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Im Ostseeküstenbereich im Tagesverlauf Aufheiterungen. In der Mitte und im Süden viel Sonnenschein. Temperaturen bei 14 bis 27 Grad. Am Mittwoch vom Nordwesten bis in den Südosten stärker bewölkt mit etwas Regen. An den Küsten und im Südwesten länger sonnig, in den Alpen Schauer. 14 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend heiter oder sonnig, 17 bis 30 Grad.