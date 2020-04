Das Wetter: In der Nacht meist klar, in der Nordwesthälfte Wolkenaufzug und vereinzelt Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 2 Grad. Morgen im Norden und der Mitte Wolkenfelder. Im Süden und später auch im Nordwesten wieder sonnig. Temperaturen 16 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch sonnig oder locker bewölkt. 17 bis 24 Grad.