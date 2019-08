Das Wetter: Am Abend und in der Nacht abklingende Schauer und Gewitter. Nachfolgend locker bewölkt oder klar. Im Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 19 bis 13 Grad. Morgen meist sonnig, im Nordosten vereinzelt Schauer und Gewitter. Temperaturen 27 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südwesthälfte sonnig, in der Nordosthälfte wechselnd bewölkt, von den Küsten bis zum Erzgebirge einzelne kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 33 Grad.