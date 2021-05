Das Wetter: In der Nacht klar, im Nordosten Wolkenfelder. 11 bis 3 Grad. Morgen in der Nordosthälfte wolkig, vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge später einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst vielfach sonnig. 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordosthälfte bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südwesthälfte weiter sonnig oder locker bewölkt und meist trocken. 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.