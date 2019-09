Das Wetter: In der Nacht von der Eifel bis zur Nordsee aufkommender Regen. Später auch in der Mitte Schauer. In den übrigen Gebieten meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 3 Grad. Am Tage länger andauernder Regen, örtlich Gewitter, nur südlich der Donau anfangs sonnig, später auch dort etwas Regen. 12 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Schauer und Gewitter, später von Norden her auflockernde Bewölkung bei 12 bis 18 Grad.