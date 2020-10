Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer, an den Alpen leichter Regen, im Bergland etwas Schnee. Sonst trocken, verbreitet Nebel. Tiefstwerte 8 bis null Grad. Morgen meist trocken und teils heiter. Am Nachmittag von Osten her Aufzug von Wolken und vom Erzgebirge bis zur Oder einsetzender Regen. 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von der Eifel bis zu den Alpen wolkig, aber trocken und teils auch sonnig. Sonst von Osten her dicht bewölkt und teils kräftiger Regen. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.