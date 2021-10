Das Wetter: In der Nacht wechseld bis stark bewölkt, später von Westen aufkommender Regen, im Süden gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen 12 bis 5 Grad, im Süden bis 1 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte stark bewölkt, im Westen Regen. Im Süden auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 13 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden meist heiter. 17 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.