Das Wetter: In der Nacht teils aufgelockert und klar. Gebietsweise auch dichte Wolkenfelder, im Südosten nachlassende Schauer. 15 bis 7 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden stärker bewölkt, in Nordseenähe etwas Regen. Im Süden und Südwesten sonnig, nachmittags am Alpenrand Schauer. 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch nördlich der Mittelgebirge teils stärker bewölkt, vereinzelt etwas Regen, sonst freundlich und vielerorts sonnig. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.