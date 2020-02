Das Wetter: In der Nacht im Süden Niederschläge, einzelne Gewitter mit Orkanböen. Sonst Auflockerungen. Tiefstwerte 7 bis 3, im höheren Bergland bis minus 1 Grad. Tagsüber Schauer, oberhalb 500 bis 700 Meter als Schnee. 4 bis 9 Grad, am Alpenrand 1 bis 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte meist trocken und etwas Sonne. Sonst stellenweise Regen, oberhalb 500 Meter Schnee, an den Alpen Schneefall. 0 Grad am Alpenrand und 8 Grad an der See.