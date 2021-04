Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Nordwesten bis in die Mitte Durchzug von Wolkenfeldern, sonst vielfach klar. Abkühlung auf 4 bis -6 Grad. Verbreitet Frost in Bodennähe. Am Tag überwiegend heiter, im Südwesten sonnig. Temperaturen 11 bis 19 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch Wechsel aus Sonne und Wolken. An den Alpen und im Südwesten Schauer, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte zwischen 12 Grad in Vorpommern und 21 Grad in Baden-Württemberg.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.