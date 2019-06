Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte um 20 Grad in größeren Städten im Westen, sonst 18 bis 10 Grad. Auch am Tag viel Sonne bei 29 bis 38 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch weiter sonnig, nur an der Nordsee teils wolkig. 20 bis 39 Grad.