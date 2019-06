Das Wetter: In der kommenden Nacht im Osten Gewitter, sonst meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 18 und 8 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, örtlich Regen, in der Südhälfte viel Sonnenschein. 24 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen und Nordwesten noch etwas Regen, sonst überall sonnig. 25 bis 29 Grad.