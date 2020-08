Das Wetter: In der Nacht nordostwärts ziehende Schauer und Gewitter. In der Südwesthälfte Auflockerungen und nur noch vereinzelt Regen, örtlich Nebel. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Am Tag ein Wechsel aus Sonnenschein und Quellwolken mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. 22 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch an der Küste einzelne Schauer, im Osten mit Gewittern. Sonst überwiegend trocken und zum Teil länger sonnig bei 23 bis 28 Grad.