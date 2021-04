Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und in Teilen Niederbayerns weitere Schneefälle. Sonst aufgelockert bewölkt, teils klar und meist trocken, an der Nordsee noch einzelne Schauer. Tiefstwerte zwischen 0 und -8 Grad. Am Tag an den Alpen noch leichte Schneefälle. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Regen- und Graupelschauern. 0 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel aus heiteren Abschnitten und dichten Wolken mit einzelnen Regen- oder Schneeschauern. 5 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.