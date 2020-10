Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Im Südosten Regen, am Alpenrand oberhalb von etwa 1.000 Meter in Schnee übergehend. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, am Nachmittag auch längere sonnige Abschnitte. Im Südosten nachlassender Regen. 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von Westen her neue Schauer, in der Mitte und im Osten zunehmend aufgelockert. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.