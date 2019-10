Das Wetter: In der Nacht im Westen und Norden zeitweise Regen, sonst trocken. 16 bis 6 Grad. Am Tag weitgehend heiter und trocken, im Südwesten und Westen bewölkt mit Regen. 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte locker bewölkt und trocken, in der Osthälfte Regen. 13 bis 19 Grad.