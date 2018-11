Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar. In der Mitte und im Osten etwas Sprühregen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag meist aufgelockert bewölkt, örtlich auch sonnig. In einem Streifen von Nordwesten nach Südosten stark bewölkt mit etwas Regen. Temperaturen 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag heiter bis wolkig, im Nordosten stark bewölkt. 2 bis 9 Grad.