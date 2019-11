Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis gering bewölkt. An der Nordsee und im Westen noch einzelne Schauer. Tiefstwerte 5 bis minus 6 Grad. Am Tag bewölkt, im Südwesten Regen. 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag ebenfalls wolkig, im Süden Regen. 2 bis 12 Grad.