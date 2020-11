Das Wetter: In der Nacht bewölkt, von Westen her einsetzender Regen. Tiefstwerte 11 bis 0 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt. Im Nordwesten und Südosten Schauer. Temperaturen 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und südlich der Donau Regen, Schneeregen und Graupelschauer. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 2 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.