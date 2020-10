Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, an den Küsten und an den Alpen Schauer. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen bewölkt mit Regen. Süden und Südosten trocken und teils längere sonnige Abschnitte. 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt, in der Mitte regnerisch. Südlich der Donau auch Sonnenschein bei 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.