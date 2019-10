Das Wetter: In der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 9 bis minus 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten und Nordosten teils heiter. 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst in der Westhälfte, später auch in der Osthälfte Regen. 10 bis 17 Grad.