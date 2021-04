Das Wetter: In der Nacht südlich der Donau und im Erzgebirge Regen, sonst gering bewölkt und klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag verbreitet heiter bis wolkig, im Nordosten und südlich der Donau Regen. Temperaturen 7 bis 12, am Oberrhein bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Westen und Süden sonnig. 8 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.