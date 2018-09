Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, an der Küste einzelne Schauer. 15 bis 1 Grad. Am Tage im Norden erneut teils stärker bewölkt, sonst nach Nebelauflösung meist nur wenige Wolken. 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Im Nordosten und an den Alpen sonnig. Temperaturen 14 bis 23 Grad.