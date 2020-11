Das Wetter:

Nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Im Norden allerdings Bewölkungsverdichtung und an den Küsten etwas Nieselregen. Höchsttemperaturen von 7 bis 12 Grad.



Am Freitag in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte im Tagesverlauf gebietsweise längerer Sonnenschein. 5 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Osten bewölkt. Ansonsten oft heiter und trocken. 8 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.