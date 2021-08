Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt. An den Küsten und im Westen schauerartige Regenfälle. Sonst nur vereinzelt etwas Regen, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Norden meist stark bewölkt und etwas Regen. In der Mitte wechselnd wolkig, im Süden zeitweise heiter. 19 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Südlich des Mains länger sonnig. 18 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.