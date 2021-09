Das Wetter: Bis zum Abend wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. In der Nacht im Norden und Nordwesten sowie an den Alpen Regen, an der Nordsee Gewitter. Sonst abklingende Niederschläge, lokal Nebel. 11 bis 3 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten starke Bewölkung, zeitweise Regen. Sonst heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 14 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Nordwesten dicht bewölkt und etwas Regen. Sonst erneut heiter bis wolkig und trocken. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.