Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten sowie an den Alpen Regen, an der Nordsee Gewitter. Sonst abklingende Niederschläge, lokal Nebel. 11 bis 3 Grad. Am Tag im Norden und Nordwesten starke Bewölkung, zeitweise Regen. Sonst heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 14 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Nordwesten dicht bewölkt und etwas Regen. Sonst erneut heiter bis wolkig und trocken. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.