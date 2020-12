Das Wetter: In der Nacht dicht bewölkt mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Westen trocken. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tag vom Niederrhein bis zum Schwarzwald teils sonnig, sonst viele Wolken, in der Nordhälfte etwas Regen. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag an den Alpen teils sonnig, im Osten wechselnd bewölkt oder neblig trüb. Vom Westen bis in die Mitte dichte Wolken mit Regen. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.