Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Westen und Südwesten nachlassende Schauer und Gewitter. In der Früh von Südwesten her Quellbewölkung und Gewitter. 22 bis 14 Grad. Am Tag im Norden und Osten sonnig. Sonst stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Temperaturen 25 bis 36 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag östlich der Elbe heiter bis wolkig und trocken. Sonst erneut Schauer und teils kräftige Gewitter. 24 bis 34 Grad.