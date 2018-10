Das Wetter: Nachts von Nordwesten her dichtere Wolken, im Südosten gering bewölkt. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils wolkig, in der Südhälfte viel Sonne. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag ähnliches Wetter bei 13 bis 22 Grad.