Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten gering bewölkt. Vom Westen über die Mitte bis in den Südosten schauerartiger Regen oder Gewitter, im Südwesten örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag im äußersten Norden noch trocken. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Regen und Gewittern. 18 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Südwesthälfte bewölkt mit Auflockerungen und nur einzelnen Niederschlägen. Im Osten und Norden dichte Wolken und schauerartiger Regen. 18 bis 24 Grad.